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Сегодня, 16:48

Де Йонг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, рассматривает возможность перехода игрока в Саудовскую Аравию, сообщает As.

По информации источника, представитель 27-летнего футболиста изучает информацию о прогрессе лиги и повседневной жизни в стране. Официальные переговоры с клубами пока не проводились.

Ранее стало известно, что «Барселона» может продать де Йонга, если тот не продлит контракт. Соглашение нидерландца с сине-гранатовыми рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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