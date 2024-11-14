Деку — о Викторе Роке: «Не могу вспомнить столько ужасного отношения к другому молодому игроку»

Спортивный директор «Барселоны» Деку встал на защиту форварда команды Витора Роке.

«С тех пор, как я в «Барселоне», не могу вспомнить столь отвратительного нападения болельщиков на молодого игрока, приехавшего из-за рубежа, как в случае Витора Роке. Была настоящая злоба. Мне было очень больно видеть его в этой ситуации, это не его вина. Он много страдал, но я счастлив сейчас, что он наслаждается и забивает голы в «Бетисе», — приводит Mundo Deprtivo слова Деку.

19-летний бразилец перешел в «Барселону» в январе 2024 года. В сезоне-2024/25 он на правах аренды выступает за «Бетис»: 5 голов в 14 матчах во всех турнирах.