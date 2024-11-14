Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Испания. Новости

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:58

Деку — о Викторе Роке: «Не могу вспомнить столько ужасного отношения к другому молодому игроку»

Евгений Козинов
Корреспондент
Витор Роке (в центре).
Фото Reuters
Telegram Дзен

Спортивный директор «Барселоны» Деку встал на защиту форварда команды Витора Роке.

«С тех пор, как я в «Барселоне», не могу вспомнить столь отвратительного нападения болельщиков на молодого игрока, приехавшего из-за рубежа, как в случае Витора Роке. Была настоящая злоба. Мне было очень больно видеть его в этой ситуации, это не его вина. Он много страдал, но я счастлив сейчас, что он наслаждается и забивает голы в «Бетисе», — приводит Mundo Deprtivo слова Деку.

19-летний бразилец перешел в «Барселону» в январе 2024 года. В сезоне-2024/25 он на правах аренды выступает за «Бетис»: 5 голов в 14 матчах во всех турнирах.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Футбол
ФК Барселона

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
CNN узнал о нежелании Мелании Трамп постоянно жить в Белом доме
Черчесов пошутил в ответ на ошибку журналиста в своем отчестве
Президент Польши Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая
«Металлург» всухую проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ
Финт Зидана в исполнении Титова и грустный круг почета под присмотром Старостиных. Как прошел матч памяти Федора Черенкова
СК РФ назвал причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма
Сегодня
Вчера
Неделя