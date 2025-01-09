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Деку — о разрешении заявить Ольмо и Виктора: «Я счастлив, особенно за игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку выразил удовлетворение решением высшего совета по спорту (CSD) разрешить каталонцам временно зарегистрировать на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Я счастлив, особенно за игроков. CSD вынес решение в нашу пользу. Слова президента «Атлетика»? Они должны заниматься своими делами, если только не считают себя выше справедливости», — цитирует AS Деку

Ла лига и королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации игроков на вторую половину сезона, поэтому клуб обратился в CSD.

Нападающий &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья принимает мяч. «Барселона» выиграла битву за заявку Ольмо, а потом — полуфинал Суперкубка. Ждем класико с «Реалом»?
Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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