Деку может заменить Алемани на посту спортивного директора «Барселоны»

Экс-хавбек «Барселоны» Деку может стать спортивным директором сине-гранатовых, сообщает As со ссылкой на RAC1.

Ранее в клубе объявили, что нынешний спортивный директор Матеу Алемани покинет свой пост 30 июня.

По информации источника, «Барселона» почти договорилась с Деку. У португальца хорошие отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой, также он участвовал в подписании Рафиньи и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Родственник Деку Алехандро Эчеваррия близок к окружению Лионеля Месси, поэтому Лапорта использует его в качестве посредника, чтобы вернуть аргентинца в «Барселону».