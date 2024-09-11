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Сегодня, 11:32

Деку объяснил, почему «Барселона» не подписала Нико Уильямса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, почему клуб не стал подписывать вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в летнее трансферное окно.

Летом сообщалось, что «Барселона» близка к подписанию 22-летнего испанца, но в итоге сделка не состоялась.

«Мы не подписали Нико Уильямса, поскольку у нас есть Рафинья, Ферран Торрес, Ансу Фати, Ламин Ямаль, а также Фермин Лопес и Дани Ольмо, которые нам помогут. Ольмо предоставляет нам больше возможностей, чем подписание еще одного нападающего», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Уильямс провел 4 матча за «Атлетик» в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Нико Уильямс
Футбол
ФК Барселона

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