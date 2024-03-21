Спортдиректор «Барселоны» Деку: «Мы не общались ни с Клоппом, ни с Гвардиолой»

21 марта, 11:39
Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что сине-гранатовые не предлагали главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить команду.
«Решение пока не принято, мы в процессе. Конечно, мне нравится Луис Энрике, он топ-тренер. Как и Хосеп Гвардиола, как и Юрген Клопп. Но эти специалисты недоступны. Точно так же, как Микель Артета. Пока мы не общались ни с одним тренером», — приводит слова Деку Daily Mail.
Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.
После 29 туров ла лиги каталонский клуб занимает второе место, набрав 64 очка.