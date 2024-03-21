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Испания

21 марта, 11:39

Спортдиректор «Барселоны» Деку: «Мы не общались ни с Клоппом, ни с Гвардиолой»

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Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что сине-гранатовые не предлагали главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить команду.

«Решение пока не принято, мы в процессе. Конечно, мне нравится Луис Энрике, он топ-тренер. Как и Хосеп Гвардиола, как и Юрген Клопп. Но эти специалисты недоступны. Точно так же, как Микель Артета. Пока мы не общались ни с одним тренером», — приводит слова Деку Daily Mail.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

После 29 туров ла лиги каталонский клуб занимает второе место, набрав 64 очка.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Хави Эрнандес (Хави)
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
Микель Артета
Юрген Клопп
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