Деку стал спортивным директором «Барселоны»

«Барселона» объявила о назначении бывшего игрока команды Деку спортивным директором клуба.

45-летний португалец подписал контракт на три сезона. Предыдущий спортивный директор каталонцев Матеу Алемани освободит свой пост после завершения трансферного окна. До этого момента специалисты будут работать совместно.

Деку играл за «Барселону» с 2004 по 2008 годы. Он провел за каталонцев 161 матч, забил 20 мячей и сделал 45 результативных передач. В составе «Барселоны» он становился двухкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Суперкубок страны и в 2006 году стал победителем Лиги чемпионов.