Деку — о победе Аргентины на ЧМ: «У Португалии лучше поколение игроков, но у нас нет Месси»

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Барселоны» Деку высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

«Аргентина выиграла чемпионат мира, потому что у них есть Месси. У нас в Португалии было лучше поколение игроков, но у нас нет Месси», — приводит слова Деку TR Sports.

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.