Дембеле надеется продлить контракт с «Барселоной»

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле намерен провести в «Барселоне» еще много лет, сообщает Diario Sport.
По информации источника, футболист намерен продлить контракт с испанским клубом и ставит цель продолжать развиваться с «Барселоной». Отмечается, что Дембеле очень доволен жизнью в Барселоне и прогрессом, которого он добился за последнее время. Он счастлив и хочет еще много лет провести в клубе.
25-летний француз присоединился к «Барселоне» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 27 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт истекает в июне 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования