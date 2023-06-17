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Испания

Сегодня, 11:19

Дембеле назвал игрока «Реала», которого подписал бы в «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле назвал футболиста «Реала», которого бы в первую очередь подписал в каталонскую команду.

«Какого игрока «Реала» я бы подписал в «Барселону»? Луку Модрича. Мне нравится Марк-Андре тер Штеген, но Тибо Куртуа тоже является великолепным голкипером. В конечном итоге я выберу Модрича», — приводит слова Дембеле Marca.

Ранее СМИ информировали, что полузащитник подписал новое соглашение с «Реалом» до 1 июля 2024 года.

В текущем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 6 голами и 6 результативными передачами.

Лука Модрич
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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