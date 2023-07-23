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Испания

Сегодня, 22:33

Дембеле не планирует покидать «Барселону»

Виктория Кравченко
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не планирует покидать каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По данным источника, игроком активно интересуются «Аль-Наср» и «ПСЖ», но 26-летний футболист не намерен уходить из «Барселоны». Дембеле доволен своим положением в каталонском клубе и готов отвергнуть все предложения других команд.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Лион» 28 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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