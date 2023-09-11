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Испания

Сегодня, 00:19

Дембеле объяснил, почему принял решение перейти в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал переход в «ПСЖ».

«Я разговаривал с тренером и президентом Аль-Хелаифи. Они рассказали мне о проекте, меня все устроило, и я также был рад снова выступать во Франции. В «ПСЖ» все хорошо, у нас отличный тренер, и меня тронула речь президента», — приводит Marca слова Дембеле.

Также он подчеркнул роль сборной Франции в его прогрессе.

«Это команда, в которой я научился многому. Команда очень хорошая, игроки выступают в лучших клубах мира. Конкуренция большая, но это хорошо для сборной. Я должен развиваться. Мне нужно перевернуть ситуацию и забивать голы», — добавил футболист.

Дембеле перешел в «ПСЖ» в августе этого года. Контракт 26-летнего форварда с парижанами рассчитан на 5 лет.

За «Барселону» француз выступал с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей за испанскую команду во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2023/09/10/64fe0772268e3e473b8b45a4.html
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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