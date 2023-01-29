Дембеле пропустит не менее 3 недель из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить оба матча 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Француз был травмирован во встрече 19-го тура ла лиги против «Жироны». Футболист сразу отправился на медицинское обследование, а вечером была подтверждена информация о травме мышцы бедра.

По данным Marca, Дембеле пропустит как минимум три недели. В сумме он пропустит около пяти матчей.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

Первый матч каталонцев против «МЮ» состоится 16 февраля, ответная игра — 23 февраля.