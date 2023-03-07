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Испания

Сегодня, 15:49

Дембеле рискует пропустить матч против «Реала» в ла лиге

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рискует пропустить матч 26-го тура ла лиги против «Реала», сообщает RAC1.

По информации издания, восстановление Дембеле идет медленнее, чем первоначально ожидалось.

Футболист получил травму 28 января, сообщалось, что он пропустит 5-6 недель, и возвращение игрока в строй ожидалось не позже матча с «Атлетиком» 12 марта.

В текущем сезоне 25-летний француз сыграл за каталонцев 28 матчей, забил 8 голов и отдал семь результативных передач.

Матч «Барселона» — «Реал» в рамках 26-го тура ла лиги состоится 19 марта, начало встречи — 23.00 мск.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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