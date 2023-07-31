Дембеле запросил у «Барселоны» официальное разрешение на переговоры с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле запросил у руководства каталонской команды разрешение на переговоры с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы могут не успеть активировать пункт об отступных в размере 50 миллионов евро. С 1 августа сумма удваивается.

Контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.