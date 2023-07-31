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Испания

Сегодня, 17:57

Дембеле запросил у «Барселоны» официальное разрешение на переговоры с «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле запросил у руководства каталонской команды разрешение на переговоры с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы могут не успеть активировать пункт об отступных в размере 50 миллионов евро. С 1 августа сумма удваивается.

Контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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