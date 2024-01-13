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Испания

Сегодня, 13:35

Деменко объяснил, почему Захарян странно выглядит в «Реале Сосьедад»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Ростова» Максим Деменко оценил игру полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна после перехода в испанский клуб.

«Арсен сейчас стал брать игру на себя. В «Сосьедаде» все равно какое-то общение с партнерами есть и поддержка. Видно, что коллектив очень положительно относится к Захаряну. Но он как-то выглядит странно... Может быть интеллигентность внутренняя у него присутствует. Да скованность присутствует. Я не знаком с ним, но мне кажется, что он очень скромный человек и это не дает так быстро открыться в Испании. В России свой менталитет, общение, а в Испании по-другому. Он все равно конкурент», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11451743-demenko-obyasnil-pochemu-zaharyan-stranno-vyglyadit-v-reale-sosedad.html
Арсен Захарян
Максим Деменко
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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