Деменко объяснил, почему Захарян странно выглядит в «Реале Сосьедад»

Бывший игрок «Ростова» Максим Деменко оценил игру полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна после перехода в испанский клуб.

«Арсен сейчас стал брать игру на себя. В «Сосьедаде» все равно какое-то общение с партнерами есть и поддержка. Видно, что коллектив очень положительно относится к Захаряну. Но он как-то выглядит странно... Может быть интеллигентность внутренняя у него присутствует. Да скованность присутствует. Я не знаком с ним, но мне кажется, что он очень скромный человек и это не дает так быстро открыться в Испании. В России свой менталитет, общение, а в Испании по-другому. Он все равно конкурент», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.