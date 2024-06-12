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Сегодня, 03:31

Лахтер: «Российские игроки едут в такие клубы, как «Гавр» и ПАОК, потому что грандам и крепким европейским середнякам они не нужны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Деннис Лахтер высказался об игре российских футболистов, выступающих за границей.

«В топ-чемпионатах у нас полтора человека играющих. Стабильно только Головин, иногда поигрывает Миранчук. Про Захаряна не вижу смысла говорить, абсолютно провальный сезон. В следующем ему матчей десять дадут, а дальше нет перспективы, если он не прибавит. Ему доверяют и дают исполняют стандарты, но я в нём не вижу ничего. Нет голов и передач. Таких футболистов в Испании сотни, которые ничем не выделяются.

В какой команде играет Кузяев? «Гавр» с горем пополам вышел в лигу 1 и таким же образом сохранил прописку, заняв 15-е место. Далер был ведущим игроком «Зенита». После нескольких отказов продлевать контракт с «Зенитом» и найти клуб в Европе перед любым другим футболистом дверь в «Зенит была бы закрыта, но его вернули обратно. Он был стабильным игроком сборной России, «Зенита» — и уезжает в команду, которая чуть не вылетела из лиги 1. О чем дальше можно говорить?

Если Кузяев суперфутболист, почему в нем был заинтересован только один «Гавр»? Он свою мечту осуществил — поиграл в Европе. За сезон против сильных соперников он сыграл матчей больше, чем за шесть лет в «Зените» и еврокубках. В ПАОК у нас Магомед Оздоев стал чемпионом, который был игроком основы «Зенита». В этом и парадокс, что российские игроки едут в такие клубы, потому что грандам и крепким европейским середнякам они не нужны», — цитирует Metaratings.ru Лахтера.

Источник: https://metaratings.ru/news/lakhter-u-zakharyana-absolyutno-provalnyi-sezon-v-ispanii-takikh-futbolistov-sotni-371836/
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Гавр
ФК ПАОК
ФК Реал Сосьедад
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