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Нападающий Мемфис Депай покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Существовал вариант, при котором игрок мог остаться в каталонском клубе до лета и уже тогда уйти из команды на правах свободного агента. Однако футболист твердо намерен сменить команду этой зимой.
«Барселона» не собирается мешать уходу 28-летнего игрока сборной Нидерландов.
В текущем сезоне нападающий провел 4 матча за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним голом.
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Основные источники исследования