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Испания

Сегодня, 16:10

Депай получил предложение перейти в «Ньюкасл» из «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил предложение перейти в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что интерес к 28-летнему голландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», а также «Атлетико».

Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Барселону» 8 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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