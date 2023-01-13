Депай получил предложение перейти в «Ньюкасл» из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил предложение перейти в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что интерес к 28-летнему голландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», а также «Атлетико».

Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Барселону» 8 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.