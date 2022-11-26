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Испания

Сегодня, 08:13

Депай признался, что пока не думает о своем будущем в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал, покинет ли «Барселону» этой зимой.

«Сейчас все мои мысли о чемпионате мира. Если что-то в моей карьере изменится, то это произойдет после окончания турнира», — цитирует футболиста Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Депая за 5 миллионов евро.

Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он хочет уйти в команду, где будет получать больше игровой практики.

Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года, перейдя в каталонский клуб на правах свободного агента.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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