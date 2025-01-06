«Депортиво Минера» встретится с мадридским «Реалом» в 1/16 финале Кубка Испании в понедельник, 6 января. Матч пройдет на «Муниципальном стадионе Картагонова» в Картахене (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Депортиво Минера» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

В истории очных противостояний соперники встретятся впервые. «Депортиво Минера» выступает в четвертом дивизионе Испании.

Кубок Испании сезона 2024/2025 стартовал 9 октября 2024-го и завершится 26 апреля 2025-го. Действующий победитель турнира — «Атлетик» Бильбао.

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