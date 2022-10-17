Журова — о болельщиках «Атлетика»: «На Олимпиаде команда была бы за это наказана»

Депутат Государственной думы и заслуженный мастер спорта Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала ситуацию вокруг акции болельщиков «Атлетика» из Бильбао.

«Здесь есть определенные единые правила: с одной стороны, ты можешь поддерживать акцию или нет, а с другой стороны, есть правила... Если бы это случилось на Олимпийских играх, то, к сожалению, команда была бы за это наказана.

Надо смотреть регламенты, могут к этому предъявить претензии, и если мы говорим про законные основания, будут правы, потому что болельщики знают, что так делать нельзя. До стадиона — пожалуйста, на самом стадионе это порождает обсуждения, разжигает большую ненависть, сейчас украинцы заставят разбираться...

Это для всех должно быть едино. Как нельзя было бы проносить флаги Украины, потому что матч к этому никакого отношения не имеет, так и в этой ситуации. Тут есть такой момент законности, чтобы не использовать площадку спорта для политики", — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Глебом Афанасьевым.

Напомним, что в матче 9-го тура ла лиги между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Атлетико» (0:1) несколько фанатов басков демонстрировали флаги ДНР и СССР. Их прямо во время матча вывела со стадиона полиция.