Диас намерен остаться в «Милане»

Сегодня, 11:36
Полузащитник «Реала» Браим Диас, который на данный момент выступает за «Милан» на правах аренды, намерен остаться в итальянском клубе, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны в скором времени проведут переговоры о переходе футболиста на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что у «Милана» нет опции выкупа Диаса, а «Реал» планирует вернуть игрока.
В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отметившись 7 голами и 6 результативными передачами.
«Милан» арендовал Диаса летом 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023.