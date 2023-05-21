Диас намерен остаться в «Милане»

Полузащитник «Реала» Браим Диас, который на данный момент выступает за «Милан» на правах аренды, намерен остаться в итальянском клубе, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны в скором времени проведут переговоры о переходе футболиста на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что у «Милана» нет опции выкупа Диаса, а «Реал» планирует вернуть игрока.

В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отметившись 7 голами и 6 результативными передачами.

«Милан» арендовал Диаса летом 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023.