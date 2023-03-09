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Испания

Сегодня, 14:11

Дибала назвал игроков ла лиги, которыми восхищается

Виктория Кравченко
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Форвард «Ромы» Паоло Дибала рассказал, что часто смотрит матчи чемпионата Испании. Футболист также назвал игроков, которыми восхищается в ла лиге.

«Я всегда смотрю Ла Лигу. Мне очень нравятся Гави и Педри, и я всегда восхищался Иньестой. Мне очень нравится такой стиль игры. Также мне нравится Бензема за качество и игры и движение внутри поля, и в последнее время восторгаюсь Винисиусом, который делает вещи невероятным образом», — цитирует Дибалу Marca.

Сам Дибала никогда не играл в клубах ла лиги.

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Пауло Дибала
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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