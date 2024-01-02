Диего Лопес: «Никто не знает, как руководить «Реалом», а Анчелотти знает»

Бывший вратарь «Реала» Диего Лопес считает Карло Анчелотти лучшим тренером для мадридского клуба. Ранее специалист подписал новый контракт с командой.

«На мой взгляд, для Карло тренера на замену нет. Карло — лучший тренер для «Реала». Он доказал это и продолжает это делать. Никто не знает, как руководить такой командой, а Карло знает. Его результаты говорят сами за себя», — цитирует экс-голкипера As.

Лопес считает, что нет никого более квалифицированного для этой должности, чем Анчелотти.

Новое соглашение итальянца с «Реалом» рассчитано до 2026 года. На данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу ла лиги.