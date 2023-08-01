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Симеоне о Мбаппе в «Реале»: «Атлетико» выиграл ла лигу у Месси, Роналду, Иньесты, Хави и Бензема. Футбол — это не имена»

Руслан Минаев
Диего Симеоне.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Подписание Мбаппе сделает «Реал» недосягаемым? Ну как посмотреть. Мы побеждали в ла лиге [играя] против Месси, Роналду, Иньесты, Хави, Бускетса, Бензема, Бейла, [Алексиса] Санчеса. Футбол — это не имена», — цитирует тренера As.

Ранее Симеоне называл экстраординарным переход Мбаппе в «Реал». 31 июля нападающий опубликовал загадочное фото, которое СМИ расценили, как намек на подписание контракта с мадридским клубом.

Французский форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Диего Симеоне
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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