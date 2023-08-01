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Симеоне: «Будущее Феликса не от меня зависит, спросите у него и его агента»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем команды Жоау Феликсе.

«Основное внимание уделяется команде. Это нормально, что в прессе вопрос о том, останется он или уйдет, будет вызывать повышенное внимание. Я уже говорил, что важнее клуба нет никого. Яснее быть не может. Он отдал максимум того, что у него было. Он приложил усилия, чтобы хорошо работать с тем, что у него есть, и с тем, что мы от него требовали.

У него необыкновенные данные, у него хороший удар головой, хороший удар слева, справа, хороший ход, выход один на один… Его будущее? Это не от меня зависит, спросите у него и его агента», — приводит слова Симеоне AS.

 
Жоау Феликс. Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет получить за Феликса более 100 миллионов фунтов.

23-летний форвард выступает за «Атлетико» с 2019 года. Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». В июле этого года футболист заявил, что мечтает перейти в «Барселону».

Источник: AS
Диего Симеоне
Жоау Феликс
ФК Атлетико
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