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Сегодня, 06:19

Симеоне о дебютном голе Альвареса за «Атлетико»: «Надеюсь, это первый из многих»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал первый гол нападающего Хулиана Альвареса за команду.

Форвард отличился в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:0).

«То, как партнеры поздравили его и то, как стадион встретил этот гол, показывает, насколько это было важно. Нам всем нужно было, чтобы Хулиан забил. Надеюсь, это его первый гол из многих», — приводит Marca слова Симеоне.

Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» в августе 2024 года. 24-летний аргентинец подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2030 года.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
Хулиан Альварес

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