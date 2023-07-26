26 июля, 23:05
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова нападающего команды Жоау Феликса о мечте играть за «Барселону».
«Самое главное, что никто из нас, кто находится внутри команды, не является важнее, чем сам клуб. „Атлетико“ гораздо важнее отдельно взятых личностей. Нет никого выше клуба», — приводит слова Симеоне COPE.
Сообщалось, что руководство «Атлетико» было возмущено словами Феликса о желании перейти в «Барселону».
23-летний футболит перешел в «Атлетико» в 2019 году из «Бенфики». Мадридский клуб заплатил за него 127 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.