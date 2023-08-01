Симеоне: «Атлетико» нужен полузащитник, который разделит это место с Коке»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что команде нужно приобрести полузащитника.

«Нам нужен полузащитник, который разделит это место с Коке и даст больше конкуренции на этой позиции. Сезон длинный, по характеристикам те, кто у нас есть, не являются чистыми полузащитниками. Кондогбья ушел (перешел в «Марсель»), Витселя мы видим скорее как центрального полузащитника. Мы считаем, что новый полузащитник сможет придать нам внутреннюю конкуренцию», — приводит слова Симеоне AS.

Чемпионат Испании-2023/24 пройдет с 11 августа 2023 по 26 мая 2024 года