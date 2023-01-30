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Испания

Сегодня, 08:09

Симеоне: «В «Атлетико» особый образ жизни и мышления. Мы чувствуем, что мы все ближе к тому, чего добиваемся»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о состоянии своей команды в текущем сезоне.

«В «Атлетико» особый образ жизни и мышления. Даже если все пойдет не так, мы не должны прекращать бороться и стоять на своем. Сейчас все спрашивают меня о мотивации. Мотивация — это играть за «Атлетико». И пока я здесь, я не сомневаюсь, что буду требовать этого. Я очень рад за команду. С момента возвращения с чемпионата мира все работают хорошо и стабильно. Мы чувствуем, что мы все ближе к тому, чего добиваемся. Жаль, что мы не смогли увеличить счет на контратаках, которые у нас были, потому что «Осасуна» дома очень сильна, и последние несколько минут были тяжелыми», — приводит слова Симеоне AS.

Мадридская команда в текущем сезоне не смогла пройти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв 4-е место в группе с «Брюгге», «Порту» и «Байером».

Также «матрасники» вылетели из Кубка Испании, проиграв в матче 1/4 финала «Реалу» (3:1).

В ла лиге «Атлетико» занимает 4-е место, набрав 34 очка за 19 туров.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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