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Испания

Сегодня, 13:21

Симеоне заявил, что еще не общался с «Атлетико» по поводу продления контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, предлагали ли ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Никакой спешки нет. Если Мигель (генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин. — Прим. «СЭ») посчитает, что это хорошо для клуба, мы начнем говорить о контракте. А если нет, то не волнуйтесь, сезон длинный, давайте наслаждаться им как можно лучше. Ни о чем другом я не думаю. Представляю ли я жизнь после «Атлетико»? Нет, потому что это оторвало бы меня от того места, где я сейчас нахожусь. Трудно сосредоточиться на том, что было бы со мной, не будь я здесь, когда я здесь», — приводит слова Симеоне AS.

Ранее сообщалось, что руководство «Атлетико» приняло решение о продлении контракт с Симеоне. Клуб планирует продлить соглашение до 2026 года.

53-летний специалист работает в мадридской команде с зимы 2011 года.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
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«Атлетико» продлит контракт с Симеоне