Симеоне заявил, что еще не общался с «Атлетико» по поводу продления контракта

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, предлагали ли ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Никакой спешки нет. Если Мигель (генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин. — Прим. «СЭ») посчитает, что это хорошо для клуба, мы начнем говорить о контракте. А если нет, то не волнуйтесь, сезон длинный, давайте наслаждаться им как можно лучше. Ни о чем другом я не думаю. Представляю ли я жизнь после «Атлетико»? Нет, потому что это оторвало бы меня от того места, где я сейчас нахожусь. Трудно сосредоточиться на том, что было бы со мной, не будь я здесь, когда я здесь», — приводит слова Симеоне AS.

Ранее сообщалось, что руководство «Атлетико» приняло решение о продлении контракт с Симеоне. Клуб планирует продлить соглашение до 2026 года.

53-летний специалист работает в мадридской команде с зимы 2011 года.