Симеоне заявил, что еще не общался с «Атлетико» по поводу продления контракта

Сегодня, 13:21
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, предлагали ли ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.
«Никакой спешки нет. Если Мигель (генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин. — Прим. «СЭ») посчитает, что это хорошо для клуба, мы начнем говорить о контракте. А если нет, то не волнуйтесь, сезон длинный, давайте наслаждаться им как можно лучше. Ни о чем другом я не думаю. Представляю ли я жизнь после «Атлетико»? Нет, потому что это оторвало бы меня от того места, где я сейчас нахожусь. Трудно сосредоточиться на том, что было бы со мной, не будь я здесь, когда я здесь», — приводит слова Симеоне AS.
Ранее сообщалось, что руководство «Атлетико» приняло решение о продлении контракт с Симеоне. Клуб планирует продлить соглашение до 2026 года.
53-летний специалист работает в мадридской команде с зимы 2011 года.