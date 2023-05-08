Симеоне: «У меня еще один год по контракту с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своем будущем в команде.

«У меня еще один год по контракту с мадридским «Атлетико». Посмотрим, что будет после этого. Всегда есть мотивация, потому что в таком клубе, как «Атлетико», появляются новые игроки, меняется система, а также ставятся амбициозные задачи», — приводит слова Симеоне итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

Под его руководством команда завоевала восемь трофеев, включая Лигу Европы.