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Испания

Сегодня, 18:38

Симеоне: «У меня еще один год по контракту с «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своем будущем в команде.

«У меня еще один год по контракту с мадридским «Атлетико». Посмотрим, что будет после этого. Всегда есть мотивация, потому что в таком клубе, как «Атлетико», появляются новые игроки, меняется система, а также ставятся амбициозные задачи», — приводит слова Симеоне итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

Под его руководством команда завоевала восемь трофеев, включая Лигу Европы.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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