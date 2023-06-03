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Испания

Сегодня, 08:16

Симеоне: «Роналду не мог бы играть за «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возвращении нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду в чемпионат Испании.

«Было бы фантастически для лиги, если бы Месси вернулся. Он удивительный игрок. Криштиану Роналду забивал бы много голов. Переход в «Атлетико»? Он не мог бы играть за «Атлетико», как я не мог бы играть за «Реал», — приводит слова Симеоне COPE.

Действующий контакт 35-летнего Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. Сообщается, что игрок может продолжить карьеру в «Барселоне», «Аль-Хиляле» и «Интер Майами».

Роналду заявил, что не собирается покидать «Аль-Наср», за который выступает с января 2023 года. В текущем сезоне 38-летний португалец сыграл 19 матчей за саудовский клуб, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Диего Симеоне
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Атлетико
ФК Барселона
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