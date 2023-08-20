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Испания

Сегодня, 12:31

«Динамо» попрощалось с Захаряном трогательным видео

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» попрощалось с полузащитником Арсеном Захаряном трогательным видео. Футболист ранее стал игроком «Реал Сосьедад».

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Арсен Захарян
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