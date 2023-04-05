Алемани — о возможном возвращении Месси в «Барселону»: «Никогда не знаешь, что случится в будущем»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал информацию о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Мы занимаемся своими делами, Месси занимается своими. Он сейчас в Париже... но никогда не знаешь, что случится в будущем.

Никто не может сомневаться в любви, которую он получает здесь, в «Барселоне». Он лучший в истории», — цитирует Алемани журналист Фабрицио Романо.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне 35-летний форвард провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.