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Испания

Сегодня, 18:12

Директор «Барселоны» о срыве перехода Араухо: «Мы отправили апелляцию в CAS»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор «Барселоны» Матеу Алемани поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

«Мы давно следим за Араухо. Мы отправили апелляцию в CAS по поводу его дела. Если апелляция будет отклонена, Араухо отыграет 5 месяцев в другом месте, а затем присоединится к «Барселоне Атлетик», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что каталонцы договорились о трансфере 21-летнего защитника за 4 миллиона евро, но не успели оформить сделку. По словам Алемани, сине-гранатовые «опоздали на 18 секунд».

Источник: Фабрицио Романо
ФК Барселона
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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