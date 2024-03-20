Директор «Барселоны» поделился мнением о будущем Канселу и Феликса в клубе

Директор «Барселоны» Деку рассказал, что думает о целях клуба по отношению к полузащитнику «Атлетико» Жоау Феликса и защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу, играющих в аренде в каталонском клубе.

«Мы бы хотели оставить и Жоау Феликса, и Жоау Канселу, если будут подходящие условия со стороны «Атлетико» и «Манчестер Сити», — цитирует Деку Quе T'hi Jugues.

В сентябре 2023 года «Барселона» объявила об аренде Феликса и Канселу. В этом сезоне Феликс провел 34 матча, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

У Канселу в активе 4 гола и 4 результативные передачи в 32 встречах. На данный момент «Барселона» занимает второе место в ла лиге с 64 очками после 29 матчей.