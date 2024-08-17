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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова главного тренера «Гранады» Гильермо Абаскаля после поражения в первом матче нового сезона. Ранее испанец тренировал «Спартак».
«Абаскаль всегда отличался острым умом, здесь ничего удивительного. Он интеллигентный парень и поговорки у него такие же. Сказал и сказал. Больше нечего добавить», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.
В матче 1-го тура чемпионата Испании «Гранада» под руководством Абаскаля проиграла «Альбасете» (1:2).
Абаскаль тренировал «Спартака» с лета 2022 года. В середине апреля красно-белые объявили об увольнении тренера. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».