Дмитрий Черышев: «Жить в Испании — почти то же самое, что и у нас, в России»

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о жизни в Испании.

«Мне абсолютно всего хватало в Испании. Мы жили в шикарных условиях, в хороших городах, а рядом море и океан. Всего было достаточно, а главное, что близкие люди тоже были рядом. Главное отличие Испании от России — умеренная и спокойная жизнь. Общее: что мы, что они любят по субботам и воскресеньям ездить на дачу. Хотя, даже несмотря на это, стадионы по выходным были забиты. А так, жить в Испании почти то же самое, что и жить у нас, в России», — цитирует Черышева Sport24.

В Испании экс-нападающий выступал за «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс», а в качестве тренера работал в детских командах «Реала» и «Севилье». На данный момент 54-летний специалист возглавляет «Шинник».