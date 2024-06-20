Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:58

Радченко: «Абаскаль сделает все возможное, чтобы вернуть «Гранаду» в ла лигу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Расинга» Дмитрий Радченко прокомментировал назначение экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля главным тренером испанской «Гранады».

«Я не знаю, лучше будет команде или хуже, но, наверное, Абаскаль сделает все возможное, чтобы вернуть «Гранаду» в ла лигу. Получится у него или нет, будет зависеть в первую очередь от бюджета клуба. Если бюджет будет рассчитан на то, чтобы приобретать качественных футболистов, и задача будет стоять вернуться в ла лигу, то почему бы и нет?» — приводит Metaratings.ru слова Радченко.

В среду, 19 июня, «Гранада» объявила о назначении 35-летнего Абаскаля, которым был подписан контракт на один год с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев в случае выхода «Гранады» в ла лигу по итогам сезона-2024/25.

Гильермо Абаскаль. Бывший главный тренер «Спартака» Абаскаль возглавил «Гранаду»
Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-prokommentiroval-naznachenie-abaskalya-na-post-glavnogo-trenera-granady-374537/
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
3
Обсудить
Читайте также
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
Российские борцы готовы выполнить условия МОК для участия в Олимпиаде
Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны ВСУ
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Возгорание резервуара произошло на территории нефтебазы в Тамбовской области
Против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Рианчо отреагировал на назначение Абаскаля в «Гранаду»