Доэрти перешел в «Атлетико»

Защитник Мэтт Доэрти перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. «Тоттенхэм» расторг контракт с 31-летним ирландцем, чтобы он мог перебраться в мадридский клуб.

«Атлетико» подписал контракт с Доэрти до конца нынешнего сезона.

За «шпор» в этом сезоне Доэрти сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.