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Защитник Мэтт Доэрти перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. «Тоттенхэм» расторг контракт с 31-летним ирландцем, чтобы он мог перебраться в мадридский клуб.
«Атлетико» подписал контракт с Доэрти до конца нынешнего сезона.
За «шпор» в этом сезоне Доэрти сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования