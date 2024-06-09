Сегодня, 18:04
Бывший форвард баскетбольного «Реала» Лука Дончич признался, что был уверен в переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в испанский клуб.
3 июня «Реал» объявил о подписании с футболистом пятилетнего соглашения. 30 июня у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ», за который он выступал с 2017 года.
«Я знал, что это произойдет. Мы пока с ним не общались с тех пор, как он объявил о переходе», — заявил Дончич.
25-летний француз будет играть в мадридской команде под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.
Мбаппе является шестикратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ». Вместе со сборной своей страны он стал чемпионом мира в 2018 году.