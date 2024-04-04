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Испания

4 апреля, 21:17

Дрогба поделился мнением о борьбе Винисиуса с расизмом

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал, что думает по поводу вингера «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который борется с расизмом.

«Винисиусу придется набраться смелости и продолжать выкладываться на сто процентов, потому что на текущий момент это единственный способ защитить себя, будучи одним из лучших в мире.

Правительства должны быть вовлечены в этот процесс и наказывать за расистские действия. ФИФА и УЕФА могут применять санкции, но без действий правительств государств трудно что-либо сделать», — цитирует Дрогба Mundo Deportivo.

Всего на счету Винисиуса в текущем сезоне 28 матчей, 18 голов и 8 результативных передач.

 
Винисиус Жуниор
Дидье Дрогба
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