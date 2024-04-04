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Испания

4 апреля, 20:16

Дядя Рубиалеса назвал своего племянника лжецом: «Он авторитарен, сексист и временами расист»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хуан Рубиалес, дядя бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, выступил с критикой в адрес племянника.

«Он выбирает власть, чтобы получить деньги, секс... Я думаю, ему нужна психологическая помощь и, конечно, план социального перевоспитания. Он авторитарен, сексист и временами расист. Мой племянник — патологический лжец», — приводит слова Хуана Рубиалеса TeleCinco.

Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с расследованием дела о коррупции. Также организация запросила два с половиной года тюрьмы для него по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.

Футбол
Луис Рубиалес
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