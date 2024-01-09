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Испания

Сегодня, 18:29

Дьяков считает, что следующий сезон Захаряна в Испании будет показательным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Кто из российских игроков может поехать в Европу и будет не хуже других по уровню? Не знаю. Есть перспективные ребята — Глушенков, Пиняев. Сказать, что у нас сейчас кто-то готов уехать и быть игроком стартового состава, не могу. Захарян? Он уехал, все сделал правильно. Это говорит о том, что он не железный игрок основы, но конкурирует. Первый год — период адаптации: бытовые моменты, языковой барьер. Это все сложно. Тем более Захарян — парень неопытный, молодой. Я думаю, в клубе все понимают. Да, он почти всегда на замене, иногда выходит в основе. Следующий сезон для него будет показательным. Если сможет проявить себя, останется, не сможет, будут искать замену. Я не могу сказать, что в РПЛ есть игроки, готовые ехать и быть твердыми игроками основного состава. Кто может в перспективе? Думаю, Глушенков, Пиняев, Файзуллаев. Посмотрим, как Файзуллаев проявит себя после зимних сборов», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-sleduyushhij-sezon-zaharyana-v-ispanii-budet-pokazatel-ny-m/
Арсен Захарян
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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