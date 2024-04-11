Дюгарри раскритиковал Энрике за слова о ДНК «Барселоны»

Сегодня, 19:40
Бывший игрок сборной Кристоф Дюгарри раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике за то, что тот ранее сказал, что олицетворяет ДНК «Барселоны» лучше, чем Хави.
10 апреля «Барса» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:2.
«Он пускает нам пыль в глаза, у него чрезмерное эго. Энрике говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» — и черт с ним, пускай возвращается!» — цитирует Дюгарри Rothen s'enflamme.
Ответная игра команд пройдет 16 апреля.
Энрике возглавлял «Барсу» с 2014 по 2017 год, завоевав 9 трофеев.