Дюгарри раскритиковал Энрике за слова о ДНК «Барселоны»

Бывший игрок сборной Кристоф Дюгарри раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике за то, что тот ранее сказал, что олицетворяет ДНК «Барселоны» лучше, чем Хави.

10 апреля «Барса» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:2.

«Он пускает нам пыль в глаза, у него чрезмерное эго. Энрике говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» — и черт с ним, пускай возвращается!» — цитирует Дюгарри Rothen s'enflamme.

Ответная игра команд пройдет 16 апреля.

Энрике возглавлял «Барсу» с 2014 по 2017 год, завоевав 9 трофеев.