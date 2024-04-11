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Испания

Сегодня, 19:40

Дюгарри раскритиковал Энрике за слова о ДНК «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Кристоф Дюгарри раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике за то, что тот ранее сказал, что олицетворяет ДНК «Барселоны» лучше, чем Хави.

10 апреля «Барса» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:2.

«Он пускает нам пыль в глаза, у него чрезмерное эго. Энрике говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» — и черт с ним, пускай возвращается!» — цитирует Дюгарри Rothen s'enflamme.

Ответная игра команд пройдет 16 апреля.

Энрике возглавлял «Барсу» с 2014 по 2017 год, завоевав 9 трофеев.

ФК Барселона
Луис Энрике
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