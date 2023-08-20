Дюков надеется, что у Захаряна получится в «Реал Сосьедад»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с журналистами ответил на вопрос о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Смешанные чувства. Если говорить о нашем чемпионате, он действительно интересный. Потеря яркого игрока. Вполне возможно, что этот новый вызов даст определенный импульс дальнейшему развитию талантов. Надеюсь, у него получится», — сказал Дюков журналистам.

19 августа испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.