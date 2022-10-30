Гаттузо о словах Хави: «Превосходство «Барселоны»? Кажется, я смотрел другой матч. Не помню действий от них в 1-м тайме»

Сегодня, 13:25
Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итог матча против «Барселоны» (0:1) в 12-м туре чемпионата Испании.
«Я уважаю Хави, он отличный тренер, мне нравится его понимание футбола. Но если он говорит, что «Барселона» превосходила «Валенсию», то я позволю себе с этим не согласиться. Мне кажется, я смотрел другой матч. В первом тайме мы много рисковали, а действий «Барселоны» я вообще не помню», — приводит слова Гаттузо Marca.
Каталонская команда с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» располагается на 10-й строчке с 15 баллами. На втором месте «Реал» (31), у которого матч в запасе.
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