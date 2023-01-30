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Испания

Сегодня, 21:02

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Валенсии»

Иван Шитик
Корреспондент
Дженнаро Гаттузо.
Фото Global Look Press
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«Валенсия» на официальном сайте объявила, что Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера команды.

«ФК «Валенсия» сообщает, что в этот понедельник, 30 января, клуб и тренер первой команды Дженнаро Гаттузо по обоюдному согласию решили прекратить договорные отношения, которые связывали итальянского тренера с клубом.

Клуб хочет поблагодарить тренера за его работу в течение этих месяцев во главе первой команды и пожелать ему удачи в будущем», — говорится в заявление на сайте «Валенсии».

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» проиграла «Вальядолиду» (0:1). После игры главный тренер «летучих мышей» пошел общаться с фанатами команды и вышел из себя.

Итальянец ругался с болельщиками, когда оператор телеканала A Punt подошел вплотную и начал снимать происходящее. Увидев это Гаттузо толкнул камеру и начал показывать жестами, что журналистам нужно прекратить запись. Клуб и тренер позже извинились за произошедшее.

«Валенсия» на данный момент идет на 14-м месте в испанской примере. У команды всего 1 победа в 10 последних матчах в чемпионате.

Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
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